تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية للمرة الثانية عشرة على التوالي

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية عشرة على التوالي اليوم الخميس، وسط ارتفاع ديون الأسر واعتدال التضخم.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.

وبذلك واصل بنك كوريا المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تجميدها منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بسبع زيادات متتالية في سعر الفائدة منذ نيسان/أبريل 2022 إلى يناير 2023 بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء تثبيت سعر الفائدة في الوقت الذي ترتفع فيه ديون الأسر على الرغم من السياسات التقييدية المستمرة وظهور علامات لتراجع الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية، في حين يُتوقع نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام على خلفية الصادرات القوية.

وقال محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي "ري تشانج-يونج" في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر2% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أقل مستوى للتضخم منذ يوليو الماضي، في حين يتوقع البنك المركزي استمرار التراجع أكثر ليصل إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط إلى الطويل البالغ 2% بحلول نهاية هذا العام.

واستمرت البلاد في مواجهة ضغوط تضخمية مرتفعة في العام الماضي، بعد أن شهدت البلاد أعلى معدل تضخم منذ عقود في عام 2022.

وجاء تثبيت سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام.

وفي مايو، رفع البنك المركزي تقديراته للنمو إلى 5ر2% لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 1ر2%. لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1ر2% من 3ر2%. وأبقى البنك على توقعاته للتضخم عند 6ر2% لهذا العام.