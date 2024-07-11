واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، والتي ستشمل بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي وذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الخارجية: "اليوم، بعد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تعلن وزارة الدفاع عن مساعدة إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة الحيوية لأوكرانيا والتي تقدر بـ225 مليون دولار أمريكي".

وأوضح البيان أنه "بالإضافة إلى بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي، سيحصل نظام كييف على صواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات، وذخائر "هيمارس"، وأنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.