قادة الناتو يوافقون على إطلاق مشروع لمساعدات وتدريبات لأوكرانيا

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وافقوا الأربعاء على إطلاق مشروع سيشهد قيام الحلف بتنسيق الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا لأول مرة.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق "المساعدة الأمنية والتدريب لحلف الناتو لأوكرانيا" يوم الجمعة.

حتى الآن، كانت دول الناتو تنسق الدعم لأوكرانيا من خلال مجموعة غير رسمية تقودها الولايات المتحدة تسمى مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا. وستشهد "المساعدة الأمنية والتدريب لحلف الناتو لأوكرانيا" قيام الناتو نفسه بتنسيق الدعم رسميا.

وتهدف "المساعدة الأمنية والتدريب لحلف الناتو لأوكرانيا" إلى وضع دعم حلفاء الناتو لأوكرانيا "على أساس دائم" ، وفقا لإعلان الناتو المعد مسبقا والذي اطلعت عليه (د.ب.أ)، "لكنها لن تجعل الناتو طرفا في النزاع بموجب القانون الدولي".