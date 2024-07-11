محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 ويوجه بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وممثلي إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة لأعمال إنشاء محطة الرميلة 4.

تم الانتهاء من تشغيل 50% من طاقة المحطة خلال الوحدة الأولى والثانية، وجاري تجهيز الوحدة الثالثة للتشغيل الأسبوع القادم، ومع نهاية شهر يوليو سيتم تشغيل المحطة بالكامل مع تشغيل الوحدة الرابعة. حيث تضم المحطة 4 وحدات بطاقة 16,250 ألف م³ لكل وحدة منها، لتصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 65 ألف م³/اليوم، مع التنسيق لسرعة البدء في التوسعة المستقبلية إلى 130 ألف م³ بتكلفة 2.8 مليار جنيه، بما يوفر المزيد من مياه الشرب للمواطنين واستيعاب الزيادة المستقبلية حتى عام 2037.

تشمل المحطة بدءاً من المأخذ البحري على بعد أكثر من 600 م داخل البحر، عدداً من المراحل منها مراحل التنقية والفلترة لعدد 24 فلتر رملي وعنابر طلمبات الضخ وغيرها وصولاً إلى عدد 2 خزان بطاقة 10 آلاف م³ لكل منها. كما تفقد عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاث مولدات بطاقة 2.5 ميجاوات لكل منها.

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهود إنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 لتوفير مزيد من مياه الشرب، مع التجهيز لتوسعات المحطة في المرحلة الثانية لتصل طاقتها إلى 130 ألف م³.