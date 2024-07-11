الرئيس الألماني يفتتح نصبا تذكاريا في سجن نساء ألمانيا الشرقية سابقا

يفتتح الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، نصبا تذكاريا جديدا يحيي ذكرى نزيلات سجن النساء "هوهنيك" سيء السمعة في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة.

وكان العديد من نزيلات سجن النساء السابق في مدينة شتولبرج، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غرب مدينة دريسدن، سجينات سياسيات.

وسيتفقد شتاينماير رفقة شهود عيان من تلك الحقبة مبنى الزنازين التاريخي ومعرضا دائما تم إنشاؤه حديثا، ومن المقرر أن يلقي كلمة بعد ذلك.

وجرى استخدام القلعة السابقة كسجن منذ عام 1864.

وفي عام 1950 تم تحويل المنشأة إلى أكبر سجن للنساء في ألمانيا الشرقية.

وهناك تم احتجاز حوالي 24 ألف امرأة، من بينهن 8 آلاف سجينة سياسية حتى عام 1989، أي إبان نهاية الحكم الشيوعي عند سقوط جدار برلين.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنصب التذكاري، اتسمت الحياة اليومية في السجن بالكراهية بين النزيلات والعقوبات القاسية من الحراس. ووفقا للبيانات، أُجبرت السجينات على إنتاج جوارب وأغطية أسرة بكميات كبيرة - إلى حد الإرهاق - لبيعها في المتاجر الكبرى في ألمانيا الغربية. كما تم سجن رجال في هوهنيك في بعض الأحيان.

وعقب إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990،استمر استخدام المنشأة كسجن حتى عام 2001.

وتُبذل جهود منذ عام 2019 لتحويل أرض السجن إلى موقع تذكاري وإقامة معرض دائم عليه.