 مسئول فلسطيني: إسرائيل تسقف صحن الحرم الإبراهيمي في محاولة لتهويده - بوابة الشروق
الخميس 11 يوليه 2024 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مسئول فلسطيني: إسرائيل تسقف صحن الحرم الإبراهيمي في محاولة لتهويده

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 11:19 ص

أفاد مسئول فلسطيني بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) اليوم عن مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي قوله إن الاحتلال استغل فترة الحرب وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، معتبرا أن هذا العمل اعتداء سافر بحق قدسية ومكانة الحرم.

وأضاف أن "هذا الاعتداء خطير، وشكلت الأوقاف غرفة عمليات مع المحافظة والمؤسسات المدينة للخروج بتوصيات حول هذ الاعتداء السافر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك