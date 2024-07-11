المنتخب الأولمبي يصل بوردو استعدادا لأولمبياد «باريس 2024»

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

وحرص جمال علام رئيس مجلس الإدارة على الاطمئنان على البعثة.

ويرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من : تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد احمد واحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور ..

وضمت البعثة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة.