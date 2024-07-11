الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على كنيسة أرثوذكسية جنوبي البلاد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة أديجيا الروسية كان يتم التخطيط فيه لهجوم على كنيسة أرثوذكسية وقتل قساوسة في مدينة مايكوب.

وبحسب بيان الأمن الفيدرالي، قام الإرهابي بتصنيع أجهزة حارقة، وكان يخطط ، بعد الهجوم الإرهابي، للسفر إلى الخارج.

وقد عثر بحوزة المتهم على مواد إرهابية محظورة وسكين وأجزاء من عبوة حارقة،بحسب وكالة سبوتنيك وقناة"ار تي عربية"الروسيتين.

وذكر البيان "تم إيقاف عمل إرهابي مخطط له في جمهورية أديجيا، من قبل عضو في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا تعرف باسم (إم تي أو)، وهو مواطن من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وكان الإرهابي يستعد لهجوم على مؤسسة دينية (كنيسة أرثوذكسية) في مدينة مايكوب، وقتل رجال دين فيها وحراسها وأحرق مبنى الكنيسة".

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أنه وأثناء التحضير للعملية، أجرى المجرم استطلاعًا للمنطقة ووضع خطة للهجوم وحصل على المعدات اللازمة وصنّع عبوات حارقة محلية الصنع لفجر الكنيسة بها.

بالإضافة إلى ذلك، كان الإرهابي يخطط لتصوير الهجوم الإرهابي من أجل نشره على الإنترنت، لغرض الترويج لأفكار المنظمة الإرهابية "إم تي أو".