تخفيض سعر الفائدة في صربيا للمرة الثانية على التوالي

قرر بنك صربيا المركزي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي في ظل استمرار التضخم في النطاق المستهدف.

وأعلن البنك، خفض الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 6% وهو ما جاء متفقا مع توقعات ستة محللين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم قبل إعلان القرار، في حين توقع 8 محللين الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار فائدته الرئيسية.

وكان مسئولو البنك المركزي الصربي، قد أطلقوا في العامين الماضيين أقوى جولة تشديد للسياسة النقدية في تاريخ الدولة لكبح جماح التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف.

وفي مايو الماضي تراجع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم إلى الحد الأقصى للنطاق المستهدف ويتراوح بين 5ر1% و5ر4%، في حين من المتوقع تراجعه في يونيو إلى 2ر4% سنويا.

وفي الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة، عند مستوى 5% خلال مايو.

ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الصربي بيانات التضخم للشهر الماضي غدا.

ورغم تشديد السياسة النقدية حقق الاقتصاد الصربي نموا ربع سنوي طوال 2023 ثم حقق نموا بمعدل 7ر4% خلال الربع الأول من العام الحالي متجاوزا أغلب التوقعات.

من ناحيته، يتوقع ماورو جورجيو مارانو كبير المحللين الاقتصاديين في بنك يوني كريديت تخفيض سعر الفائدة الرئيسية إلى 5ر5% بنهاية العام الحالي ثم إلى 5ر4% في العام المقبل.