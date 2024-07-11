محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ستاد النادي المصري الجديد؛ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية للمبنى الذي يجري إنشاءه في نفس موقعه الحالي وفقا لأحدث المواصفات العالمية، حيث رافقه خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، ومهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد.

واستعرض المحافظ، شرحًا تفصيليًا حول آخر نسب ومعدلات العمل التي شهدها ستاد النادي المصري الجديد حتى الآن، كما اطلع على الرسومات الهندسية، والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من كل الأعمال الإنشائية.

ووجه المحافظ، بالإسراع في معدلات العمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو كل الأعمال في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، منوها بتواصل الجولات الميدانية لمتابعة العمل أولًا بأول، وتذليل أي عقبات.