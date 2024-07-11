محافظ سوهاج يعتمد الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانية

اعتمد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانيه بمراكز المحافظة، بحضور اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمران بالديوان العام .

وأوضح السكرتير العام، أن إعداد الخرائط النهائية تم من خلال لجان فرعية من الوحدات المحلية والزراعة، مشيرا إلى مراجعتها من اللجنة الرئيسية لإدراج التجمعات العمرانية القديمة إلى بيان التنمية المحلية؛ تمهيدا لعمل حيز عمراني لها لـ6 مراكز من مراكز المحافظة وهي "طهطا، وطما، والمراغة، وساقلتة، وجهينة، ودار السلام".

وأكد أنه جار الانتهاء من باقي مراكز المحافظه خلال الأيام القليلة القادمة.