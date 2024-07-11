 معاريف: تقدم في محادثات الدوحة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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معاريف: تقدم في محادثات الدوحة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
وكالات
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 11:10 ص

قالت صحيفة «معاريف» العبرية، صباح الخميس، إن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، عاد من العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن الصحيفة العبرية، قولها إن هناك تقدمًا في المحادثات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة؛ للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، ومحاولات لتضييق الفجوات بشأن القضايا المهمة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيسي الموساد ديفيد برنيع، والشاباك رونين بار، ومسئول ملف الرهائن في الجيش غال هيرش، سيتوجهون الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لإجراء محادثات بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين، وسط تقارير إسرائيلية عن تعمد نتنياهو إفشال التوصل إلى الصفقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مفاوضات الدوحة ستبحث آلية جَسْر الفجوات، خصوصًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وهوية الأسرى الفلسطينيين.

وفي حين نقلت الهيئة عن مسئول مشارك في مفاوضات التبادل قوله إن الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة تبادل قد لا تتكرر، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الأطراف المعنية ستحاول تلخيص القضايا التي تم إحراز تقدم فيها وحل أكبر عدد ممكن من الخلافات.


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