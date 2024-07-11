زعيم حزب سياسي: علاقة نتنياهو وجالانت تعقد إدارة الحرب

قال جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي إن علاقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من أكثر الأمور التي تعقد القدرة على إدارة الحرب بالشكل الأمثل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن نتنياهو ومقربيه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى ساعر المنشق عن حزب بيني جانتس.

كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن نتنياهو امتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لبيد وألغي مؤخرا لقاءين معه.

ووفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، لم يجتمع نتنياهو مع لبيد منذ مايو الماضي رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر.

ويوم الثلاثاء، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته، حيث يفعل الجميع هناك ما يحلو لهم، بحسب تعبيره.