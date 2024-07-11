الإيكونوميست: ماذا يعني فوز حزب العمال في السياسة الخارجية البريطانية؟

ويؤكد المقال أن حزب العمال عازم على إبقاء العلاقة الأنجلو أمريكية على الطريق في حالة خسارة جو بايدن الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. لذا سعى لامي، الذي يزور واشنطن بشكل متكرر، إلى بناء جسور مع دائرة ترامب، وقال إن الدول الأوروبية سيُطلب منها المساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن القارة، أيا كان الفائز.

أما بالنسبة للعلاقات مع الصين، فقد وعد حزب العمال بإجراء مراجعة كاملة لعلاقته مع البلاد، ومن المرجح أن يستمر مسار سياسة المحافظين، وهذا يعني ضمناً محاولة الحفاظ على الانفتاح تجاه تجارة السلع الاستهلاكية (على الرغم من أن راشيل ريفز، وزيرة الخزانة الجديدة، تتبنى وجهة نظر متشككة في الاستثمار الصيني في الطاقة النووية والاتصالات وغيرها من المجالات الحساسة).

ويلفت المقال إلى أن التحول الأكثر إلحاحاً أمام حزب العمال هو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث يأمل الحزب في علاقات أكثر دفئاً، فعلى الرغم من استبعاد حزب العمال العودة إلى الاتحاد الأوروبي، أو السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي (لو كان ذلك مطروحاً)، فإنه بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بتجارة المواد الغذائية عبر الحدود، والعلاقات الأوثق في التعليم والبحث، فهو يريد "شكلاً جديداً" من اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي.

ويقول المقال إن أوروبا ليست المنطقة الوحيدة التي سيظهر فيها تغير في شكل السياسة الخارجية ولهجتها، فبعد أن خسر حزب العمال على نحو ملحوظ دعم الناخبين المسلمين البريطانيين في الانتخابات، بسبب غموض الحزب بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، لجأ كير إلى التأكيد لمحمود عباس، الرئيس الفلسطيني، يوم 7 يوليو/تموز، على أن إقامة الدولة "حق لا يمكن إنكاره" للفلسطينيين.

ويختتم المقال بالإشارة إلى أن هذا المزيج من الأنشط تعكس نهجاً في السياسة الخارجية أطلق عليه لامي "الواقعية التقدمية"، بيد أن التغيير الفوري لا يتعلق بمبدأ حزب العمال بقدر ما يتعلق بمكانة بريطانيا الدولية.

"هل تنجح 'كتيبات التعليمات' التي يعتمد عليها بايدن في تحقيق الفوز في الانتخابات أمام ترامب؟"

إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية ومقال رأي كتبته مارينا هايد بعنوان "جو بايدن يعتمد الآن على كتيبات تعليمات (اصعد إلى المنصة، ابتسم، ولوّح وداعاً)"، وتستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتقد أن باستطاعته النهوض على الساحة السياسية مرة أخرى، بيد أن المشهد يوحي بعكس ذلك.

وتقول الكاتبة إنه ربما يكون أفضل أمل لدى بايدن في التغلب على الرئيس السابق، دونالد ترامب، هو السماح لشخص آخر بإنجاز هذه المهمة.

وتضيف أن البيت الأبيض كان قد أشار إلى أن طبيب أعصاب تردد مراراً العام الماضي لعلاج أشخاص يعملون في البيت الأبيض، في حين قال بايدن الأسبوع الماضي في اجتماع لحكام الولايات إنه "بخير"، كما أجريت معه مقابلة يوم الجمعة الماضي وسُئل فيها عن شعوره إذا استمر في السباق الانتخابي وخسر أمام ترامب، فقال: "طالما بذلت كل ما في وسعي، وقمت بعمل جيد بقدر ما أستطيع، فلا يوجد شيء آخر".

وتقول الكاتبة إن ما يجعل الأمر مؤلماً إلى حد ما هو رؤيتي صور التعليمات الصادرة من البيت الأبيض، منها على سبيل المثال تعليمات بعنوان: " المشي إلى المنصة "، إنها قوالب رسمية مسربة لأولئك الذين يرشدون بايدن خلال مشاركته في الأنشطة السياسية المقبلة.

وتضيف هايد أن كل هذا يبدو وكأنه مجرد بداية للطريق الذي رسمته المؤسسة الديمقراطية بعناية من خلال تكتيك قديم متمثل في الأمل في تحقيق أفضل النتائج، وعدم الاستعداد بأي حال من الأحوال للأسوأ.

وتتساءل الكاتبة لماذا يجب أن يكون هناك صراع بين ترامب ورجل لا ينبغي لأحد، بكل ضمير، أن يقول إنه يعمل دون إعاقة؟ أي جرأة أن يكون هذا هو الاختيار؟ هذا، للأسف، انعكاس آخر أبرزته كتيبات تعليمات "المشي إلى المنصة".

وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن إحراز تقدم نحو الفوز في الانتخابات لا تضمنه خطوات مجربة ومختبرة من قبل بغية الوصول إلى منصة التتويج، لكن من المؤكد أن الديمقراطيين استنفدوا حدود الأمل غير العقلاني كاستراتيجية لتحقيق الفوز في الانتخابات. فالحملة الرئاسية المرهقة لم تبدأ حتى الآن بشكل كامل، لذا لابد من إيجاد حلول عقلانية، في ظل غياب مرشحها.