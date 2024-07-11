تايلاند تتبرع بـ50 ألف دولار لدعم نداء وكالة أونروا العاجل

قررت حكومة تايلاند تقديم مساهمة خاصة بقيمة 50,000 دولار أمريكي تلبية لنداء الأونروا العاجل لغزة 2024 من أجل تقديم الدعم المنقذ لحياة لاجئي فلسطين، هذا بالإضافة إلى التبرع الخاص بقيمة 80,000 دولار أمريكي الذي قدمته في أكتوبر من العام الماضي، استجابة لنداء الأونروا العاجل لمدة 90 يوما في غزة.

وأبلغت سفير تايلاند لدى الأردن سوبارك برونجثورا، والوفد المرافق، اليوم الخميس، مكتب شئون الأونروا في الأردن، بقرار حكومة تايلند بالتبرع، الأمر الذي رحبت فيه الأونروا، وقالت إن «مساهمتهم التمويلية الأساسية وفي الوقت المناسب تسمح للأونروا بتقديم الخدمات الحيوية في الأشهر المقبلة للاجئين الفلسطينيين المتضررين».

وأضافت: «نحن ممتنون لمساهمة تايلاند في هذا الوقت الحرج، استجابة للوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة. وسوف تتيح لنا هذه المساعدات شراء المياه والغذاء والإمدادات الطبية التي يحتاجها السكان في قطاع غزة بشكل عاجل. لقد كانت حكومة تايلاند داعما إنسانيا كبيرا للأونروا ونحن فخورون بكوننا شريكهم في خدمة لاجئي فلسطين في ساعة الحاجة هذه».

وقال مدير شئون الأونروا في الأردن أولاف بيكر: «إن مساهماتكم ستنقذ حياة البشر بشكل مباشر»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأشادت تايلاند، على لسان سفيرها لدى الأردن، بالأونروا لجهودها المتفانية في قيادة القضية الإنسانية في قطاع غزة وخارجه، وناشدت المجتمع الدولي وكافة أصحاب المصلحة من أجل استئناف التمويل ومواصلة الدعم الفعال للأونروا.

كما كررت الدعوة لجميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، بما في ذلك 6 مواطنين تايلانديين، وحماية المدنيين واللاجئين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والمرافق والأصول الإنسانية.