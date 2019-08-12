قمصان: مواجهة بيراميدز؟ الأهلي في حالته لن يصمد أمامه أي فريق

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أبدى سامي قمصان مدرب الأهلي ثقة كبيرة قبل مواجهة بيراميدز بعد أيام في ختام منافسات دور الـ16 لكأس مصر.

وقال قمصان عقب الفوز على اطلع برة برباعية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا "نركز في مباراة بيراميدز فهي بطولة جديدة ونحاول أن نفوز بها".

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الجهاز الفني لفريقه سيتابع مباراة بيراميدز الأخيرة ضد إيتوال الكونغولي في كأس الكونفدرالية إضافة لبعض لقاءات المنافس الموسم الماضي في بطولة الدوري.

وتابع "نحترم بيراميدز، ونراعي في الاعتبار تغيير خطة لعبه بعد تعيين مدير فني جديد".

واستدرك سامي قمصان في ختام تصريحاته "لكن يبقى التركيز على أنفسنا هو الأهم، فإذا كان الأهلي في حالته، لن يصمد أمامه أي فريق".