إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية بالحرم القدسي

أصيب أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن "طواقمها تعاملت مع 61 إصابة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الحرم من أجل تفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قررت السماح للمسلمين فقط بدخول الحرم القدسي الشريف اليوم، رغم أنه يتزامن هذا العام مع إحياء اليهود "ذكرى خراب الهيكلين المقدسيْن"، وذلك منعا لحدوث مواجهات بين الجانبين. إلا أنها عادت وقررت إتاحة الزيارة لليهود بعد انتقادات من سياسيين إسرائيليين للقرار واعتبارهم له بأنه "استسلام للإرهاب والعنف العربيين في أقدس الأماكن اليهودية."