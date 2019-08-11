 إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية بالحرم القدسي - بوابة الشروق
الأحد 11 أغسطس 2019 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية بالحرم القدسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 4:45 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 4:45 م

أصيب أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن "طواقمها تعاملت مع 61 إصابة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الحرم من أجل تفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قررت السماح للمسلمين فقط بدخول الحرم القدسي الشريف اليوم، رغم أنه يتزامن هذا العام مع إحياء اليهود "ذكرى خراب الهيكلين المقدسيْن"، وذلك منعا لحدوث مواجهات بين الجانبين. إلا أنها عادت وقررت إتاحة الزيارة لليهود بعد انتقادات من سياسيين إسرائيليين للقرار واعتبارهم له بأنه "استسلام للإرهاب والعنف العربيين في أقدس الأماكن اليهودية."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك