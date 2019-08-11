محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد في المسجد الأحمدي بطنطا

أدى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية والأمنية والمئات من المواطنين، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا.

وتناول الشيخ رمضان مراد مدير الدعوة بالأوقاف -خلال خطبة العيد- موضوع "الانقياد والاستجابة لأوامر الله من خلال قصة الذبيح"، مؤكدا أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يبتلي عباده المؤمنين ليميز الخبيث من الطيب، ولقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده سيدنا إسماعيل في ابتلاء عظيم؛ حيث جاء الأمر لسيدنا إبراهيم أن يذبح ولده، حيث يقول الله تعالى: "قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى".

وأوضح الخطيب أن الفرح بالعيد عبادة وطاعة، فحق المسلم أن يفرح بيوم العيد، ففي الأعياد تتمثل مظاهر الفرح المشروع، ويوم العيد هو يوم سعادة وسرور وإدخال الفرحة والبهجة على الناس جميعا.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ ومدير الأمن والقيادات التهنئة بالعيد مع المواطنين، ثم توجه المحافظ إلى مكتبه بالديوان العام لاستقبال المهنئين بالعيد.