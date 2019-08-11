أوباميانج يقود أرسنال لعبور نيوكاسل بهدف بالدوري الإنجليزي

استهل أرسنال مسيرته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا غاليا 1 / صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة العريقة، التي شهدت أيضا تعادل ليستر سيتي بدون أهداف مع ضيفه وولفرهامبتون.

وحصد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، فيما ظل رصيد نيوكاسل خاليا من النقاط.

وتقمص النجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف فريق (المدفعجية) الوحيد في الدقيقة 58.

ويأمل أوباميانج في الفوز بلقب هداف البطولة المرموقة للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم في الموسم الماضي جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة، مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي فريق ليفربول، برصيد 22 هدفا لكل منهم.