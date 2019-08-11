مستشار وزير الحج السعودي: الحجاج يؤدون المناسك في جو تسوده الطمأنينة والسكينة

قال مستشار وزير الحج السعودي، حاتم القاضي، إن الحجاج يؤدون مناسك الحج في جو تسوده الطمأنينة والسكينة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن كافة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات للحجاج تقوم بواجبها على أكمل وجه؛ لخدمة الحجاج، موضحًا أن تصعيد الحجاج من منى إلى عرفات تم في سهولة ويسر، حيث شاركت آلاف الحافلات في نقل الحجاج، وكذلك نقل الحجاج إلى المزدلفة.

وتابع: «يوم عرفات كان يوما جميلا، وتساقط المطر كان كرم من الله على الحجاج، ولطفت الجو أكثر، وأعطي للحجاج البشرى والسعادة أن الله يتقبل منهم»، لافتًا إلى أن الحركة لجسر الجمرات تسير بانسيابية وسهولة ويسر.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى صباح أمس السبت، بلغ مليونين و487 ألفا و160 حاجًا.