وفاة موظف ثالث تابع للأمم المتحدة في هجوم بنغازي

توفي أحد الموظفين التابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرقي البلاد،ليصل إجمالي قتلى أفراد البعثة الأممية إلى ثلاثة.

وقد أصيب هذا الموظف الأممي الذي يدعى كليف باك وهو جاميكي الجنسية، بحروق من الدرجة الثالثة جراء الانفجار.

وكان مصدر أمني ليبي قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل موظفين اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة وإصابة ثمانية آخرين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة أمام مصرف التجارة والتنمية بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وقال وليد العرفي، وهو مسوول أمني في وزارة الداخلية الليبية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانفجار استهدف سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفرادها.

من جانبه، أكد خليل قويدير من مركز بنغازي الطبي على وصول قتيلين من البعثة أحدهما إمراة تدعى اروان تيبيس من جزر فيجي والآخر يدعى حسن الهدر من طرابلس.

وأضاف قويدير أن المركز استقبل ما لايقل عن ثمانية جرحى وهم من المواطنين الليبيين.