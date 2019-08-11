وكأنه خرج لتوه من بين مشاهد فيلم ديزني الكرتوني "موانا".. فالقارب الخشبي ذو الهيكل المزدوج بتصميمه الرائع وأشرعته الضخمة، يبحر قبالة جيسبورن، لتجد نفسك تتخيل تلقائيا بطلته البولينيزية موانا على متنه، والبطل الخارق نصف الإله "ماوي" يتولى دفة القيادة.



لكن في الواقع، إنه المسافر المحنك تي اتورانجي نيبيا-كلامب الذي يتولى دفة قارب "واكا هوروا" كما يطلق عليه سكان ماوري الأصليين بنيوزيلندا والذي يقارب طوله 22 مترا.



ويحمل قارب واكا تايراويتي، أحد قوارب الكانو التسعة الموجودة فقط من هذا النوع في العالم، اسم منطقة تايراويتي التي يعني اسمها "الساحل الذي تشرق الشمس على مياهه".



وتعد مدينة جيسبورن، أول مدينة في العالم تستقبل أشعة الشمس كل يوم، إلى جانب كونها أكبر مدن الساحل الشرقي في جزيرة نورث أيلاند.



ويعتبر قارب الواكا بمثابة فصل دراسي عائم لتاريخ شعب الماوري بنفس مقدار كونه مصدر جذب سياحي. فمنذ انطلاق القارب في ديسمبر عام 2017 سافر على متنه أكثر من ألفي طالب محلي تلقوا خلالها اللبنة الأولى عن فن الإبحار القديم الذي قاد إلى اكتشاف نيوزيلندا منذ نحو ألف عام قبل قرون من إبحار المستكشفين الأوروبيين جيمس كووك وفيرديناند ماجيلان عبر المحيط الهادئ.



وكان أسلاف شعب الماوري، من بين أعظم بناة قوارب الكانو في العالم، واشتهروا بالملاحة مسترشدين بمواقع النجوم وحركة الأمواج والسحب والطيور والحياة البحرية، وكما تسرد الأسطورة بمساعدة تانجاروا إله البحر.



ولسنوات عديدة، اعتقد الأوروبيون أن وصول البشر إلى شواطئ نيوزيلندا كان بالصدفة، بعدما فقدت قوارب من جزر بولينيزية أخرى في البحر، ورغم هذا، فإن الدلائل تشير إلى أن الهجرة البولينيزية كانت مخططة ومقصودة، حيث تبحر العديد من قوارب الواكا هوروا عائدة إلى هواويكي الموطن الأسطوري لشعب الماوري، والتي لا أثر لها على أي خريطة.



وتشير هواويكي إلى مجموعة جزر تتشابه بها اللغة والعادات بشكل ملفت مع شعب الماوري في نيوزيلندا، إلا أن الخبراء منقسمون حول ما إذا كانت هذه الجزر، هي جزر كوك أم تاهيتي أم هاواي.



وفقد شعب الماوري معرفتهم الفطرية بالإبحار لمسافات طويلة، لكنهم تمكنوا من استرجاعها مجددا في القرن العشرين بمساعدة بلدان بولينيزية أخرى تهتم بشئون البحار.



وعمل نيبيا-كلامب، وهو فنان ومسافر محنك، طوال عقود على تحقيق حلمه ببناء قارب واكا، يكون بمثابة "أداة ربط" لشباب موطنه ومساعدتهم على الشعور بالانتماء.



ويوضح نيبيا- كلامب قائلا إن "الانتماء جزء مهم من الثقافة".



وقضى الرجل معظم حياته يبحر في المحيط الهادئ على متن قارب واكا بولينيزي تقليدي، ويعتقد أن قوارب الواكا تجمع شمل الماوري لاستعادة هويتهم باعتبارها تربطهم بماضيهم وكينونتهم.



ويصف نيبيا- كلامب مشروع الواكا "بالتقليد القديم في سياق معاصر".

فتصميم قارب الكانو ما زال على حاله التقليدي بالكامل، لكن الهيكل المصنوع من الألياف الزجاجية والمحرك الذي يدور بواسطة وقود زيت جوز الهند يضفيان لمسة تكنولوجية معاصرة ومريحة.



وبينما يحظى السياح بترحيب على متن الواكا سواء للقيام بنزهة بحرية قصيرة أو جولة ثقافية، حيث يمكنهم معايشة تجربة سرد الحكايات التقليدية للماوري، يظل الحافز الأساسي لبناء قارب واكا تايراويتي، هو تعليم الشباب المحلي.



فالأطفال يتعلمون تاريخ المنطقة الفريد في فن الإبحار ممزوجا بمحتوى علمي حول حماية المحيطات والحفاظ عليها.



يقول نيبيا- كلامب: "الملاحة الفلكية هي مهارة استخدمها أسلافنا لاستكشاف الجزر في المحيط الهادئ، أكبر محيطات العالم، والاستيطان بها، كما استعانوا بها في العودة إلى جزيرتهم الأم".



وتتطلب تلك المهارة القديمة استخدام كل الحواس والقدرة على قراءة دلالات اتجاه الرياح ومواقع النجوم والشمس والقمر، إلى جانب المعرفة بأحوال المحيط. ويضيف نيبيا-كلامب " هذه المهارة أكثر تعقيدا من الملاحة باستخدام المعدات".



ويقول: "صار شائعا في مجتمعنا اليوم أن الناس غير متصلين على أكثر من مستوى، المعرفة بالملاحة الفلكية يمكن أن تساعدهم على الاتصال بكل حواسهم وما يحيط بهم سواء في المحيط أو بيئتهم على البر".



يوضح نيبيا-كلامب أنه حينما يصبح الشباب جزءا من طاقم القارب "واكا" يدركون فجأة أنهم أحفاد رجال كانوا علماء في عدة مجالات كالرياضيات والأحياء والفلك.



ويضيف: "نريد أن نرسخ لدى هؤلاء الشباب أن أسلافنا فعلوا ذلك، وما يجري في أوردتهم هو الحمض النووي ذاته وبإمكانهم تحقيق مايريدون، هم فقط بحاجة إلى السماح لأنفسهم بخوض التجربة".