السيسي يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالطائرة ، صباح اليوم الأحد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.