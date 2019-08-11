 السيسي يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب - بوابة الشروق
الأحد 11 أغسطس 2019 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

السيسي يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.
أ ش أ
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 4:57 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 4:57 م

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالطائرة ، صباح اليوم الأحد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك