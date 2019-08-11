 السيسي يطلع على سير العملية الإنشائية لمدينة العلمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يطلع على سير العملية الإنشائية لمدينة العلمين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 3:03 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 3:03 م

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وشاهد فيلما تسجيليا حول المشروع، حيث اطلع الرئيس علي سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

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