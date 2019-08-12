بن قردان التونسي يسحق أمارات يونايتد بخماسية في الكونفدرالية الأفريقية

استهل فريق اتحاد بن قردان التونسي مشاركته في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) بفوز ساحق 5 / 1 على ضيفه فريق أمارات يونايتد من جنوب السودان اليوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وعلى الملعب الاولمبي بالمنزه في العاصمة تونس، افتتح زهير عتية التسجيل لبن قدران في الدقيقة الثانية، ثم سجل البرازيلي ميلو دوس سانوس ثنائية في الدقيقتين 11 و48.

وقلص أمارات الفارق في الدقيقة 56، ثم تكفل البرازيلي ريكاردو آلفاس باريرا بتسجيل ثنائية جديدة لبن قردان في الدقيقتين 73 و80 ليضع بذلك فريقه قدما في دور الـ32 قبل لقاء العودة بين الفريقين.