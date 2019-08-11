الرياضيون قلقون بشأن جودة المياه ودرجة الحرارة في أوليمبياد طوكيو 2020

أصبحت قضايا الطقس الحار أكبر صداع لمنظمي أوليمبياد طوكيو 2020، الذين رفعوا حالة الاستعداد بالفعل تجاه العديد من الأحداث، خاصة ماراثون السباحة، وذلك في محاولة للتخفيف من آثار الحرارة العنيفة في الصيف الياباني.

أعرب الرياضيون عن قلقهم بشأن جودة المياه ودرجة الحرارة في حدث اختبار ماراثون للسباحة في طوكيو 2020، حيث تعهد المسؤولون بمراقبة الوضع في الفترة التي تسبق الألعاب.

بدأ المارثون في الساعة السابعة صباحًا، وسط ارتفاع درجة حرارة الهواء عن 30 درجة، في الوقت الذي كانت فيه العاصمة اليابانية تصطدم بموجة حارة قاتلة.

وقال المدير التنفيذي لـ FINA "ماركيسكو" إنه سيتم إنشاء هيئة خارجية بالتعاون مع منظمي طوكيو 2020 لمراقبة جودة المياه ودرجة الحرارة في الفترة السابقة للألعاب، وقد تؤثر النتائج على توقيت حدث ماراثون للسباحة.

تنص قواعد الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) على أن الرياضيين قد لا يتسابقون عندما تتجاوز درجة حرارة الماء 31 درجة ، وقال المدير التنفيذي لـ FINA ، إن رفاهية المنافسين هي أولوية قصوى.

فيما يتعلق بنوعية المياه، قال ديفيد جيرارد، من اللجنة الطبية التابعة لـ FINA إن القراءات من حدث الاختبار لن تكون جاهزة لمدة 48 ساعة ولكن النتائج السابقة تبعث على التفاؤل.

وقال: "ما حصلنا عليه هو قراءات من الشهر الماضي، قراءات يومية أعطتنا مؤشرات واضحة للغاية على نوعية المياه، والتي كانت جيدة".

يقلق المنظمون من تكرار إحراج أولمبياد ريو في عام 2016 عندما تحول المسبح المستخدم في أحداث الغوص إلى ظلال خضراء مزعجة بين عشية وضحاها.

كان على المسؤولين البرازيليين أيضًا أن يتباروا لتنظيف الخليج المستخدم في الإبحار وركوب الأمواج التي ابتليت بها بكتيريا المجاري.

في أكتوبر 2017 ، ترك منظمو معرض طوكيو 2020 السباق، وذلك بعد أن كشفت الاختبارات أن مستويات بكتيريا e-coli أعلى بأكثر من 20 مرة من المعايير الدولية، ما أثار الشكوك حول سلامة الموقع، وألقت اللجنة المنظمة باللوم على أمطار الصيف الطويلة التي جلبت الملوثات من الخارج.

وبعد مرور عام ، قال المنظمون إن الاختبارات التي أجريت باستخدام "شاشات" تحت الماء لتصفية المياه قد نجحت في خفض مستويات البكتيريا في المكان ، والتي ستستضيف أيضًا الترياتلون.

وقال السباح الياباني كيدا إن الماء "متسخ قليلًا، والوضوح لم يكن جيدًا، لذلك أريد حقًا تحسين الجودة".

سيقام الحدث في أودايبا، وهي منطقة خليج طوكيو مع خلفية للمدينة وجسر قوس قزح الذي يربط المنطقة بوسط المدينة.