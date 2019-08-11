حكومة لوكسمبورج تعد المواطنين بالمساعدات بعد الإعصار

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وعدت الحكومة في لوكسمبورج ضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب غرب البلاد بتقديم المعونات.

وقال رئيس الوزراء خافير بيتل مساء أمس السبت بعد جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء: "لن نترك أحدا وحده يواجه الأمطار".

كان الإعصار الذي أصاب البلاد مساء أول أمس الجمعة أدى إلى تضرر العديد من المنازل في بلدتي بيتينجن وكايرينج.

وقال بيتل "لقد فقد المواطنون الكثير خلال 15 دقيقة".

وقالت وزيرة الداخلية تاينا فوفردينج إن 19 مصابا نقلوا مساء اليوم إلى المستشفى.

وقالت الوزيرة إنه ما يزال أحد الأشخاص في حالة حرجة بعد أن أصابته نوبة قلبية أثناء الإعصار.

وأضافت أن أهم شيء الآن هو تجنب المزيد من الأضرار.

وأكدت الوزيرة أن العديد من شركات تغطية أسطح المنازل أبدت استعدادها لقطع عطلة العمل وعودتها فورا إلى لمساعدة الناس وتغطية أسطح منازلهم.

وقالت الوزيرة إن من المتوقع أن يكون هناك 90 منزلا لم تعد صالحة ولو مبدئيا للسكنى.

بلغ مجموع المنازل التي أبلغ عن حدوث أضرار بها 314 منزلا.

ولم يذكر بيتل أرقاما محددة تقدم كمساعدات مالية من جانب الدولة.

وأثنى رئيس الوزراء على استعداد المواطنين في لوكسمبورج لتقديم المساعدة والتضامن مع المتضررين.

وقال بيتل خلال تفقده للأماكن المتضررة بعد ظهر اليوم: "أنا أشعر بالفخر حقا أن أكون رئيسا لوزراء دولة يقوم مواطنوها بمساعدة بعضهم بعضا، فمواقف مثل هذه هي التي تجعلنا نشعر بقيمة التضامن داخل بلادنا."

وقال رئيس قوة الانقاذ باول شرودر إن أعمال التنظيف ستستمر طيلة الأسبوع".