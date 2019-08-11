الجونة يوقع اتفاقية شراكة مع كمبالا سيتي

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أعلن نادي الجونة اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي الأوغندي.

وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيًا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين.

وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة.

وسبق أن عقد نادي الجونة اتفاقية للشراكة والتعاون مع نادي لوتسيرن السويسري في إطار سعي منظومة الجونة لتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف المدارس وتسهيل سبل التعاون بين الأندية.