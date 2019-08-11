تحرير محضر لمواطن ذبح أضحيته داخل مدرسة واستغل الحمامات في تنظيفها

حررت أجهزة مجلس مدينة بنها، محضر مخالفة ذبح خارج مجزر حكومي، لمواطن استغل إجازة العيد وذبح أضحيته داخل مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية المجاورة لديوان عام المحافظة، مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم الأضحية؛ ما يمثل كارثة بيئية بالمدرسة على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.

وانتقل حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، لموقع الذبح المخالف، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأُخطر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الذي أكد أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني لمدير المدرسة والحارس وإحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق فيها وتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين بتلك الواقعة.

كان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ناشد أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر؛ لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم، مؤكدا أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.

وحذر المحافظ، من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.