الجيش الحكومي السوري يوسع عملياته في إدلب

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وسع الجيش الحكومي السوري عملياته في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان استئناف العمليات القتالية في المحافظة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية أن "قوات النظام والمسلحين الموالين لها تمكنوا من السيطرة على قرية مغر الحمام بريف إدلب الجنوبي عقب اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات مع الفصائل والمجموعات الجهادية."

وأضاف أن القوات الحكومية بدأت مساء أمس هجوما بريا على بلدة الهبيط جنوبي إدلب انطلاقاً من مواقعها في كفرنبودة والجيسات، شمال حماة، وسط قصف بري وجوي مكثف يطال المنطقة.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك على محاور ريف إدلب الجنوبي على إثر الهجوم المعاكس الذي نفذته الفصائل والمجموعات الجهادية لاستعادة تل سكيك من القوات.

كانت القوات الحكومية أعلنت الأسبوع الماضي استئناف عملياتها القتالية في محافظة إدلب، وذلك بعد أيام من إعلان موافقتها المشروطة على هدنة بالمحافظة.

وكانت جماعات مسلحة رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار.