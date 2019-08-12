سان جيرمان يقهر نيم بثلاثية في الدوري الفرنسي

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بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بالتغلب 3 / صفر على ضيفه نيم أولمبيك اليوم الأحد في المرحلة الأولى للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليل على ضيفه نانت 2 / 1، فيما تعادل ستراسبورج 1 / 1 مع ضيفه ميتز.

وافتتح المهاجم الأوروجواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أثبتت قيام أحد لاعبي نيم بلمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه.

وأضاف النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 55، فيما تكفل الجناح الأرجنتيني المحنك آنخيل دي ماريا، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 69.

يذكر أن سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي في ست مناسبات خلال آخر سبعة مواسم في البطولة.

قاد النيجيري فيكتور أوسيمين فريقه ليل لتحقيق فوزا مثيرا 2 / 1 على ضيفه نانت في وقت سابق اليوم.

وارتدى أوسيمين ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي ليل في الدقيقتين 19 و80، فيما جاء هدف نانت الوحيد عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل محمد زكي سيلك لاعب ليل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

في المقابل، فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء ستراسبورج وضيفه ميتز.

وبادر أدريان توماسون بالتسجيل لستراسبورج في الدقيقة 21، فيما تعادل حبيب ديالو لمصلحة ميتز في الدقيقة 47.