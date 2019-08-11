تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بالمنيا









تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية بمديرية أمن المنيا -خلال حملة أمنية مكبرة- من تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بمراكز المنيا المختلفة.

وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، في مراكز المنيا المختلفة، شملت: "حبس جنائي – حبس جزئي – مستأنف".

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.