 تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 10:49 ص | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 10:49 ص




تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية بمديرية أمن المنيا -خلال حملة أمنية مكبرة- من تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بمراكز المنيا المختلفة.

وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 860 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، في مراكز المنيا المختلفة، شملت: "حبس جنائي – حبس جزئي – مستأنف".

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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