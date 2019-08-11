 العاهل السعودي والرئيس هادي يبحثان الأوضاع على الساحة اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل السعودي والرئيس هادي يبحثان الأوضاع على الساحة اليمنية

الملك سلمان والرئيس اليمني
الملك سلمان والرئيس اليمني
(د ب ا)
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 8:03 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 8:03 م

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأحد، اجتماعًا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بحثا خلاله الأوضاع على الساحة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض مع الرئيس هادي "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار".

ويأتي اللقاء وسط موجة من المواجهات في مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، بين قوات موالية للحكومة الشرعية برئاسة هادي، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.


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