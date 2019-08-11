 إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
د ب أ
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 11:42 ص

أصيب العشرات من الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم لتفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من 100 ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية قررت السماح للمسلمين فقط بدخول الحرم القدسي الشريف اليوم، رغم أنه يتزامن هذا العام مع إحياء اليهود "ذكرى خراب الهيكلين المقدسيْن"؛ منعا لحدوث مواجهات بين الجانبين.

وانتقد سياسيون إسرائيليون القرار واعتبروه "استسلاما للإرهاب والعنف العربيين في أقدس الأماكن اليهودية".

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