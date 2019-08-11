ساجان توسو يبتعد خطوة عن منطقة الخطر بالدوري الياباني

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ابتعد فريق ساجان توسو خطوة عن دائرة الخطر بجدول ترتيب الدوري الياباني الممتاز عبر الفوز على مضيفه سيريزو أوساكا 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين.

وتقدم هيرواكي أوكونو بهدف لسيريزو في الدقيقة 19 ولكن ساجان توسو خطف الفوز بهدفين في الوقت القاتل عن طريق دايتشي هاياشي و يوهي تويودا في الدقيقتين 88 و90.

الفوز رفع رصيد ساجان توسو إلى 21 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد سيريزو عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها فاز شونان بيلمير على مضيفه جوبيلو ايواتا 3 /2.