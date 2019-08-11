 الجيش الليبي يتهم حكومة الوفاق بخرق هدنة عيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي يتهم حكومة الوفاق بخرق هدنة عيد الأضحى المبارك

الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 2:05 م

اتهمت قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر​، كتائب موالية لحكومة الوفاق بخرق هدنة عيد الأضحى المبارك.
وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الأحد، أن هذا يأتي عقب سماع دوي انفجارات بالقرب من طريق المطار والأحياء البرية بجنوب العاصمة طرابلس.
يذكر أن ​الجيش الليبي قد أعلن أمس (السبت)​ عن القبول ب​ـ"الهدنة​ الأممية" خلال ​عيد الأضحى​"، والتي سبق أن وافقت عليها حكومة الوفاق برئاسة السراج.
وقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عن وقف جميع العمليات الحربية التي يقودها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من أمس السبت وحتى الإثنين الموافق 12 أغسطس.

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