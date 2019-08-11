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تقرير.. عمرو وردة يرفض الرحيل عن اليونان

الشروق
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 12:51 م

يواصل الغموض سيطرته على مستقبل عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني ونادي باوك سالونيكا اليوناني، وسط رفض اللاعب لبعض العروض المُقدمة له وإصرار ناديه على رحيله في الفترة الحالية، وفقًا للتقارير الصحفية اليونانية.

وأكدت صحيفة نوفا سبور اليونانية أن عمرو وردة رفض عرضًا تقدم به نادي أنقرة سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مُشيرةً إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل عن صفوف باوك اليوناني على الرغم من خروجه من حسابات المدير الفني أبيل فيريرا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن اللاعب المصري رفض العرض التركي لأنه لا يريد اللعب خارج اليونان، حيث ينتظر اللاعب عرضًا داخل الحدود أو من بطولة أوروبية أفضل لمغادرة الفريق اليوناني.


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