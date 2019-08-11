محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف

أدى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في ساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين بمدينة المنيا، بحضور اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، واللواء محمود صبري مفتش الأمن الوطني بالمنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن ثواب الحج والتضحية والعطاء، وسنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا عما يمثله العيد من إدخال الفرحة على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

كما تناولت الخطبة أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حسنا عليها الإسلام كحسن الخلق والصدق والأمانة وطاعة وبر الوالدين، ودعا في خطبته إلى ضرورة الحفاظ على صلة الأرحام.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية، وأن تتحقق إرادة وأحلام المصريين برفعة وتقدم وطنهم.