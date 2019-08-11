 محافظ البحر الأحمر يزور المستشفى العام بالغردقة لتهنئة المرضى والعاملين بالعيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ البحر الأحمر يزور المستشفى العام بالغردقة لتهنئة المرضى والعاملين بالعيد

محافظ البحر الأحمر يزور المستشفى العام بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يزور المستشفى العام بالغردقة
كمال الجزيري
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 10:32 ص | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 10:32 ص

قام اللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر -صباح اليوم الأحد- بزيارة المستشفى العام بمدينة الغردقة؛ للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستمع المحافظ - خلال الزيارة - للمرضى واحتياجاتهم للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم، والتأكد من مدى استعداد المستشفى وجاهزيتها لاستقبال المرضى، نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده الغردقة.

كما قدم المحافظ بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، وفي نهاية الزيارة وجه المحافظ أيضا التهنئة لجميع أبناء البحر الأحمر بمناسبة العيد المبارك.

ورافقه اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء علي شوكت رئيس مجلس المدينة، والدكتور تامر مرعي مدير مديرية الصحة، ولفيف من أطباء المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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