 السلطات اليونانية تحتجز اثنين يشتبه في تورطهما في تهريب مهاجرين - بوابة الشروق
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السلطات اليونانية تحتجز اثنين يشتبه في تورطهما في تهريب مهاجرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 6:55 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 6:55 م

قالت السلطات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأحد، إنه تم احتجاز اثنين يشتبه في أنهما عضوان في عصابة دولية لتهريب المهاجرين، وذلك أثناء مداهمة في ضاحية جليفادا بأثينا.

ومازال البحث مستمرا عن مشتبه بهم آخرين.

ويُعتقد أن عصابة التهريب باعت وثائق مزورة للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى دول أوروبية أخرى، بينها ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض أثناء المداهمة على ثمانية مهاجرين يشتبه في أنهم عملاء. كما ضبطت الشرطة 71 ألف يورو (79 ألف و500 دولار).

وتم العثور على مخابئ يستخدمها مهربو البشر بصورة أسبوعية تقريبا في اليونان، التي تمثل جبهة أمامية في أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا، بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحلها على البحر المتوسط.

كما يتم بصفة شبه يومية إحباط محاولات يقوم بها مهاجرون غير شرعيين للسفر عبر اليونان إلى دول أوروبية أغنى, بوثائق سفر مزيفة.


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