3 وصفات لعمل الرقاق على الطريقة المصرية

تعد الرقاق من الأكلات التي يحب كثير من المصريين تناولها خلال العيد، ولذلك تحاول الأم تقديمها بوصفات مختلفة حتى ترضي جميع الأذاق، ولذلك نقدم لها في السطور التالية 3 طرق مختلفة لتقديم صينية الرقاق، لكل قبل معرفة خطوات تنفيذ كل واحد منها عليكِ معرفة ما هو أصل الرقاق.

على الرغم أن الرقاق وجبة تقدم في بعض البيوت المصرية منذ سنوات، إلا أنه ليس مصري الأصل، بل انتقل إلى المصريين في عهد الدولة العثمانية حينما اختلطوا بالشام، وكان حينها يقدم على أنه نوع من الخبز الطري المصنوع من الدقيق والملح والماء فقط.

ومع مرور السنوات طور المصريين الرقاق وتحول من مجرد خبز إلى وجبة تقديم بحشوة داخلية، مثل اللحم والدجاج، وأصبح من الأطباق الأساسية التي تفضل بعض الأمهات وضعها على منضدة الطعام في التجمعات العائلية والأعياد.

وهذه هي طرق تقديمه بأكثر من حشوة:

1- الرقاق باللحم المفروم

3 كوب مرق دجاج

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

ثمرة فلفل أخضر مفرومة جيدًا

12 ورقة رقاق جاف

ربع كوب زبد مذاب

2 ملعقة كبيرة زيت

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

طريقة إعداد الرقاق باللحم المفروم

1- ضعي البصل في زيت ساخن على درجة نار متوسطة وقليبه حتى يصبح لونه ذهبي ثم اضيفي الفلفل الأخضر ويتم التقليب لمدة 2 دقيقة.

2- أضيفي اللحم وقومي بالتقليب جيدًا ثم ضعي الملح والبهارات والفلفل الأسود وجوزة الطيب مع التقليب 2 دقيقة ثم تغطية الوعاء إلى أن تنضج اللحم وتجف السوائل فيها.

3- أحضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الذبدة وسخني الفرن على حرارة 180 قبل رص الرقاق، ثم اغمسي كل رقاقة في المرقة لمدة ثانية فقط وضعيها في الصينية ثم غطيها بالقليل من الزبدة وحينما تصلي لمنتصف الرقاق ضعي طبقة اللحم واستمري بعد ذلك في وضع الرقاق.

4- ضعي الصينية بعد الانتهاء من رص الرقاق في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها وتقدم ساخنة.

2- صينية الرقاق بالفراخ

نصف كيلو رقاق طري

ربع كيلو صدور مقطعة صغير

2 بصلة متوسطة مقطعة صغير

3 فلفل أخضر مقطع صغير

3 ثمرة طماطم مقطع صغير

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرةفلفل أسمر

ربع ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة زنحبيل

ربع ملعقة صغيرة بهارات

ربع ملعقة صغيرة كارى

2 ملعقة سمنة

2 ملعقة زيت

2 كوبشوربة أى نوع

1 كوب ماء أو شوربة

ملعقة طعام

بقسماط ناعم

خطوات إعداد صينية الرقاق بالفراخ

1- وضع الفرخ المقطعة في وعاء على النار مع ملعقة سمن وزيت وبصل ورشة فلفل التقليب حتى يصبح لون الفراخ ذهبي، ثم ضعي الطماطم التوافل وكوب من الماء ومع بدء الغليان يتم تهدئة النار حتى تتشرب الفراج جميع السوائل وتترك لتبرد.

2- فرد الرقاق وتقطيعه إلى مربعات متساوية ووضع ملعقتين من خليط الفراخ في كل واحد واللف على هيئة اسطوانة مع ثني الرقاق من الجانبين.

3- إحضار صينية موضوع مدهونة بملعقة سمنة وملعقة زيت ورشة بقسماط أعلاهم ورصي الرقاق داخلها، ثم اسقيه بالقليل من الشوربة وادخليه الفرن على نار متوسطة ويتم تقديم بمجرد أن يصبح لونه ذهبي.

3- صينية الرقاق بالكبدة:

1 كوب مرق

1 ملعقة زبدة

500 جرام رقاق

500 جرام كبده دجاج متقطعه صغيرا

2 فص ثوم مهروس

1 حبة كبيرة بصل أخضر مفروم

1 حبة كبيرة فلفل حلو أخضر مفروم

2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3/4 كوب لبن

1/4 ملعقة ملح

1 بيضة

طريقة إعداد صينية الرقاق بالكبدة

1- أخرجي الرقاق من التلاجة حتى تصبح بدرجة حرارة المطبخ ثم قطعى الكبدة قطع صغيرة بالسكين.

2- ضعي قطعة الزبد فى المقلاه وقومي بإذابتها على نار هادئة وأضيفي الكبدة حتى يجف ماؤها تماما، وأضيفي الثوم والفلفل والطماطم والبهارات والثوم وقلبيها وارفعيها من النار واتركيها لتبرد.

3- أخلطي الحليب مع البيضة والملح واللبن فى طبق ثم ضعي كوب من السمن المذاب.

4- ادهني الرقاق بالخليط السابق ثم ضعي الكبدة داخلهم ورصيها في صينية الفرن بعد دهنها بالقليل من الزيت، واتركيها على نار هادئة لمدة نصف ساعة أو حتى يصبح لون الرقاق ذهبي وقدمي الوجبة ساخنة.