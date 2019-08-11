مقهى ياباني مصمم للاسترخاء مع القطط

يوجد العديد من المقاهي التي تتمتع بديكور مختلف، فهناك التي تتميز بالتراث الريفي وأخرى بالتراث الشعبي، ولكن المختلف تمامًا هو وجود مقهى يعتمد على الحيوانات المجسمة في ديكوره.

وتتميز اليابان باختلاف المقاهي بها، فعند النظر حولك أينما كنت بها؛ من المحتمل أن تجد مقهى قريبًا منك يلفت نظرك، مثل ممارسة اليوغا وسط المخلوقات الرائعة.

وينتمي مقهى "Rescue cat Neko Yokujo" في أوساكا إلى المجموعة الفرعية "الفريدة" من مقاهي القط، حيث تم تزيين واجهة المكان الداخلية والخارجية بأشكال فنية ولوحات تضفي أجواء قد يجدها المرء في الحمام العام الياباني التقليدي.

بإمكان الزبائن بدلًا من الاستمتاع بالماء الساخن والمشروبات المفضلة لديهم، الانغماس في مداعبة القطط المحببة، وتظهر مجسمات الققط على حوامل الجدار البلاستيكية؛ ما يجعل الأمر يبدو كما لو أن القطط تتسع لجبل "فوجي"، فيمكن للزبائن الصعود إلى منصات خشبية معلقة ويتحركون في أوعية شفافة بين تلك المجسمات.

يمكن أيضا لزوار المقهي احتضان القطط أو الاستلقاء والاسترخاء معهم، ويتم تشجيع التقاط الصور وتحميلها على موقع"تويتر"، وسيتم منح أفضل الصور قسائم لمزيد من الزيارات إلى "Neko Yokujo".

يعد المقهى جزء من مؤسسة Neco Republic" "، وهي منظمة لإنقاذ القطط التي لا مأوى لها في اليابان ، لذا يمنح "نيكو يوكوجو" إمكانية معرفة ما إذا كان يمكنك اكتشاف قطة تتسكع في وعاء أو تحدق في الفضاء بلا هدف.