مدرب الأهلي: مشكلة إهدار الفرص السهلة؟ دور لاسارتي الوصول لمرمى المنافسين

يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لا يتحمل المسؤولية الكاملة في إهدار اللاعبين للفرص السهلة، وذلك بعد الفوز على اطلع برة "جنوب السودان" برباعية نظيفة في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان عقب اللقاء "وصولنا لمرمى المنافس ميزة تحسب للجهاز الفني، الذي يتلخص دوره في خلق فرص على المرمى، أما استغلالها يحتاج لتوفيق وتركيز من اللاعبين".

وأشار مدرب الأهلي "حققنا عدة مكاسب من الفوز على اطلع برة، منها بالتأكيد الفوز والاقتراب من التأهل، عودة الشيخ وأزارو للتهديف، والحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق بعد معسكر إسبانيا، وكذلك الاطمئنان على عدة لاعبين مثل علي لطفي وربيعة وجيرالدو والشيخ وكذلك استمرار تألق علي معلول ورمضان صبحي".

وواصل "الأهلي لعب على قدر المباراة، وخرج بإيجابيات أخرى مثل المنافسة القوية بين اللاعبين وتوافر حلول للمدير الفني مارتن لاسارتي يختار منها، ونتطلع للأفضل في الفترة القادمة".

ويلتقي الأهلي ضد اطلع برة إيابا يوم 23 أغسطس المقبل على ملعب برج العرب.