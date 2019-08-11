الأفغان يحتفلون بعيد الأضحى وسط آمال في تحقيق سلام دائم

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يحتفل الأفغان اليوم الأحد بعيد الأضحى وسط آمال بأن يتحقق في بلدهم سلام دائم بعد عقود من الصراع العنيف.

وفي خطاب متلفز بمناسبة العيد، تطرق رئيس البلاد، أشرف غني، إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال: "بدون حكومة شرعية وقوية تأتي من خلال الانتخابات، لن يتمكن الأفغان من تحقيق سلام لائق".

وشدد الرئيس على أن السلام سيكون ممكنا فقط "بين جمهورية أفغانستان الإسلامية وبين حركة طالبان".

وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان ترفض المشاركة في محادثات مباشرة مع الحكومة الإفغانية وتصفها "بالدمية".

وفي رسالة بمناسبة العيد صدرت يوم الخميس الماضي، طالب قادة طالبان مسلحي الحركة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين خلال أيام العيد.

إلا أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحركة لن تعلق هجماتها ضد قوات الأمن.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ العام الماضي سعيا لإيجاد حل سياسي للصراع. وبعد عدة جولات من المحادثات، أعرب الجانبان عن أملهما في قرب التوصل إلى اتفاق.