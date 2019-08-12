روما يهزم ريال مدريد بركلات الترجيح وديا

تغلب فريق روما الإيطالي 5 / 4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد، في المباراة الأخيرة للفريق الملكي قبل خوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإسباني التي سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وكان الفريقان تعادلا 2 / 2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.

وبادر البرازيلي مارسيللو بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 16، لكن دييجو بيروتي أدرك التعادل لروما في الدقيقة 34.

ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما أعاد البرازيلي كاسيميرو التقدم للفريق الإسباني من جديد في الدقيقة 39، غير أن البوسني إيدين دزيكو، تعادل مرة أخرى لروما، فيما فشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الثاني.

ويستهل ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة مضيفه سيلتا فيجو يوم السبت القادم، فيما يلعب روما لقائه الأول بالدوري الإيطالي مع ضيفه جنوه يوم 25 أغسطس الحالي.