انفصال مايلي سايرس وليام هيمسورث بعد أقل من عام على زواجهما

انفصل الثنائي الشهير الشهير مايلي سايرس وليام هيمسورث، بعد أقل من عام على إعلان زواجهما، وفقا لمجلة بيبول الأمريكية.

سايرس التي تبلغ من العمر 26 عاما، أعلنت في نهاية ديسمبر العام الماضي، زواجها من الممثل الأسترالي ليام هيمسورث البالغ من العمر 29 عاما، بعد سنوات طويلة من الارتباط والانفصال الدائم، وقال مصدر مقرب منها، إنهما وافقا على الانفصال في الوقت الحالي والتركيز على عملهما في المجال الفني حتى يقررون الأفضل لهما مستقبلا.

التقى الزوجان للمرة الأولى عام 2009 أثناء تصوير فيلم «الأغنية الأخيرة ــ The Last Song»، ثم انفصلا عام 2010، ثم أعلنا خطبتهما عام 2012، ولكن سرعان ما انفصلا، وعادا لبعضهما مرة أخرى أواخر عام 2015، وكان شبح الانفصال ملازما لهما دائما من خلال الأخبار والشائعات التى تتداولها مواقع الفن العالمية حتى أسدل الستار على هذا الفصل من حياتهما، وكتبت سايرس عبر موقع انستجرام معلقة على صور زفافهما «إلى 10 سنوات قادمة»، فى إشارة لمرور 10 سنوات على بداية علاقتهما ورغبتها فى 10 سنوات أخرى سويا.

وأكد المصدر التابع لسايرس في بيان له، على أنهما سيظلان على تواصل للاعتناء بالحيوانات التي كانوا يربونها سويا.