 بائعو الألعاب والتسالي يستقبلون الأطفال عقب صلاة العيد خارج الساحات بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بائعو الألعاب والتسالي يستقبلون الأطفال عقب صلاة العيد خارج الساحات بالشرقية

الملايين يؤدون صلاة العيد في 456 ساحة مفتوحة بالشرقية
الملايين يؤدون صلاة العيد في 456 ساحة مفتوحة بالشرقية
فاطمة علي
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 10:30 ص | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 10:30 ص

أدى نحو 10 ملايين من أهالي محافظة الشرقية، صلاة عيد الأضحى، صباح اليوم الأحد، في 456 ساحة مفتوحة بأنحاء المحافظة، فيما حرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم للصلاة.

وتواجد بائعو الألعاب والتسالي خارج الساحات، حيث توافد عليهم الأطفال فور انتهاء شعائر الصلاة.

كانت هناك ساحات معروفة بالتواجد الكثيف للأهالي، منها ساحة استاد جامعة الزقازيق، وساحة مجلس الأمناء بالعاشر من رمضان، والتي تولى إمامة المصلين فيها الشيخ الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والتي تحدث فيها عن قصة فداء الله لسيدنا إسماعيل، بعدما أمر نبيه إبراهيم بذبحه.

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