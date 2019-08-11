عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح لحظة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى لتفريق المصلين بعد صلاة العيد.

وتتزايد التوتر في المنطقة مع بداية عطلة عيد الأضحى التي صادفت هذا العام إحياء اليهود لذكرى يوم خراب الهيكل وسط دعوات من القوميين اليهود والساسة المتدينين لزيارة الحرم، وشهدت باحات المسجد الأقصى اشتباكات عنيفة بين المصليين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية، عقب صلاة عيد الأضحى.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت لتفريق الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت اليوم في ساحة المسجد الأقصى بالقدس حيث تجمع عشرات الألاف من المسلمين لأداء صلاة عيد الأضحى، وأصيب العشرات إثر هذه المواجهات.



