روحاني: إيران تولي أهمية كبرى لأمن الملاحة بالخليج وبحر عمان ومضيق هرمز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تولي أهمية كبرى لحماية أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، وتبذل قصارى جهدها في هذا السياق، كما ترى أن حماية الأمن في هذه المنطقة يضمن تنمية ومصالح شعوبها .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد ال ثاني"، عصر اليوم الأحد، مع الرئيس روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد روحاني على إمكانية توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج من خلال التعامل وتظافر الجهود بين الدول المتشاطئة وفي إطار إجراءات أمنية مشتركة.

وتابع أن التجارب التاريخية تشير إلى أن تدخل الأجانب لم يسفر سوى عن المزيد من التوترات وتعقيد ظروف المنطقة.