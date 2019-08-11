الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية «السافرة» ضد المسجد الأقصى

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية "الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى"، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي وقعت اليوم الأحد بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين داخل الحرم.

وعبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، في بيان نشره على صفحته على موقع تويتر، عن رفض المملكة المطلق "لهذه الممارسات العبثية والاستفزازت غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وحمل الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من عنف وتوتر.

ولفت إلى أن مثل "هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير اليأس والإحباط."

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات.

كما أوضح أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائييلية المتواصلة، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.